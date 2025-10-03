Сенатор назвал основной посыл выступления Путина на «Валдае»

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что выступление президента России Владимира Путина на форуме «Валдай» обозначило готовность Москвы ответить на Tomahawk и другие возможные угрозы. Об этом сообщает NEWS.ru.

СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Отмечалось, что в Вашингтоне еще не приняли решение по поставкам.

Второго октября Путин выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» и заявил, что Tomahawk не помогут ВСУ и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля».

Президент РФ подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Он отметил, что это означало бы «качественно новый этап эскалации».

«Речь нашего президента на «Валдае» глубокая, как всегда взвешенная и спокойная. Он никому не угрожает, но в то же время дает понять - мы все видим, кто что заявляет и к чему готовится. <…> Он сказал очень жестко: да, они могут поставляться, ничего не изменится, но отношения будут испорчены», - так слова Путина прокомментировал Джабаров.

"Трампу уже доложили": раскрыто главное предупреждение Путина

Сенатор добавил, что в Европе и США очень внимательно отнесутся к «каждому слову» российского президента. Он отметил, что европейские политики будут беспочвенно обвинять Россию в запугивании.