СМИ: Путин мог пригрозить Европе «Орешником»

Nikkei: Путин мог пригрозить Европе «Орешником»
Заявление президента России Владимира Путина о готовности к ответным мерам в случае угроз со стороны Запада может касаться новых ракет «Орешник». Такой вывод сделала Nikkei после анализа его выступления на заседании Валдайского клуба.
Отмечается, что российский лидер не уточнил конкретные шаги, однако напомнило: в 2025 году в России планируется серийный выпуск ракет средней дальности «Орешник», способных покрывать весь европейский континент. По мнению газеты, именно их мог иметь в виду Путин.
На Валдайском форуме президент заявил о росте милитаризации Европы и попытках нагнетать тему «российской угрозы». При этом он отверг планы нападения на НАТО, подчеркнув, что Москва готова быстро реагировать на любые возникающие риски, передает издание.
Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, допустил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенному в Киеве. Однако 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин не разрешил ударить из «Орешника» по улице Банковой в Киеве, где находится офис Зеленского.