В России высказались о восстановлении диалога с США

Восстановление диалога о двусторонних отношениях России и США возможно уже до конца октября, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он также подчеркнул наличие соответствующей политической воли у Москвы.

«Можно вспомнить заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который говорил о том, что в ближайшее время планируются новые встречи. Думаю, это произойдет уже где-то в конце октября, — сказал политик. — Есть, безусловно, противодействие улучшению наших отношений с США. Его оказывают, в частности, Великобритания, Германия, Франция, делающие все возможное, чтобы перечеркнуть результаты, достигнутые в Анкоридже».

У президента России Владимира Путина, по словам Чепы, достаточно политической воли для продолжения курса на улучшение отношений с США. На это, как отметил депутат, указывает и речь президента в Валдае.

«США, конечно, сложнее. Потому что на Путина никто не давит, а на президента США Дональда Трампа — да. Это и предстоящие выборы, и влияние коллег по НАТО», — объяснил депутат.

Трамп раскрыл интересные подробности беседы с Путиным на Аляске

Ранее Путин заявил, что в ходе переговоров с Трампом на Аляске обсуждалось исключительно украинское урегулирование, а проблемы двусторонних отношений России и США не затрагивались. По словам российского лидера, сам факт его встречи с американским коллегой стал знаком, свидетельствующим о восстановлении отношений двух стран.