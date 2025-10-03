В Думе объяснили значение участия Путина в саммите G20

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Йоханнесбурге усилит вес российской делегации, откроет новые возможности для продвижения проектов и станет сигналом международным финансовым организациям. Об этом рассказал News.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

Встреча Группы двадцати (G20) пройдет 21 - 22 ноября в ЮАР. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отметил, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в работе саммита.

По мнению депутата Госдумы Алексея Говырина, личное участие главы государства «усиливает политический вес делегации».

«Взаимодействие Путина с лидерами других стран открывает возможность продвижения российских проектов в энергетике, транспорте и цифровых технологиях, а также расширения торговли с партнерами в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, участие президента формирует сигнал для международных финансовых структур о том, что Россия сохраняет статус значимого игрока на глобальной арене», — пояснил парламентарий.

В России высказались об участии Путина в саммите G20 в ЮАР

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер не упомянула конфликт на Украине во время своего выступления на заседании глав МИД G20. Выступление Хукер было посвящено приоритетам работы G20 и предстоящего председательства США в организации.