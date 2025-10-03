"Трампу уже доложили": раскрыто главное предупреждение Путина

Выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стало недвусмысленным сигналом для западных стран и лично для президента США Дональда Трампа, заявил в интервью изданию News.ru первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, российский лидер дал понять, что Россия "никому не угрожает", но готова ответить на любую эскалацию.

Джабаров подчеркнул, что попытки выставить Россию агрессором выглядят смешно.

"Речь нашего президента на «Валдае» глубокая, как всегда, взвешенная, спокойная", — отметил сенатор. — "Он никому не угрожает, но в то же время дал понять, что мы все видим, кто что заявляет и к чему готовится".

Особое внимание сенатор уделил словам Путина о возможных поставках американских ракет "Томагавк" в регионы, граничащие с Россией. Он назвал реакцию президента "очень жесткой".

"Когда он говорил о поставках современного оружия, в том числе «Томагавков», он сказал очень жестко, что да, они могут поставляться, ничего не изменится, но отношения будут испорчены", — сказал сенатор. — "Потому что, вы же понимаете, если по нам прилетят американские «Томагавки», [будет ответ со стороны РФ]".

Политик убежден, что за любым применением этого оружия будут стоять именно Соединенные Штаты. "Что бы они не говорили, что там управляют якобы европейцы или украинцы, все понимают, что без американцев «Томагавки» не прилетят никогда", — добавил он.

Владимир Джабаров предупредил, что Россия не только ответит на подобную атаку, но и готова публично развеять миф о неуязвимости американского вооружения.

"Мы будем расценивать запуск «Томагавков» как очень серьезную угрозу для РФ", — заявил он. — "И более того, мы покажем всему миру, что эти ракеты легко могут быть уничтожены нашими средствами ПВО".

По его мнению, такой сценарий станет ударом по репутации американского оружия.

"И тогда, я думаю, если американский народ все-таки мудрый, он поймет, что легенда о непобедимости этого оружия растает раз и навсегда", — считает сенатор.

Мир услышал предупреждение: зарубежные СМИ вовсю обсуждают выступление Путина

В заключение Джабаров выразил уверенность, что слова Путина были внимательно изучены на Западе, в том числе и в окружении Дональда Трампа.

"Я думаю, что на Западе очень внимательно прочитают все заявления Путина. Я думаю, что они и вчера следили, тот же Трамп, ему все доложили, все разъяснили", — сказал он.

Сенатор с пренебрежением отозвался о возможной критике со стороны европейских политиков, назвав их "евровыскочками", которые "будут говорить, что опять Россия нас пугает".