Подпись Путина в ЦРУ: почему президенту РФ раскрыли секретные данные США

Политолог Сергей Маркелов объяснил, зачем российский президент Владимир Путин расписывался о том, что смотрел секретные данные США. Как сообщает «Царьград», эксперт пояснил, что такие сведения собирают на случай разбирательств.

Ранее Путин заявил, что в свое время экс-президент США Джордж Буш-младший знакомил его с секретными бумагами в присутствии директора ЦРУ. Последний попросил от российского лидера расписаться за ознакомление.

Маркелов отметил, что у ЦРУ и ряда других организаций есть подобный регламент — чтобы знать, кому были показаны документы.

«Условно говоря, когда возникнет ситуация, что разборка – "а кто с этим документом знакомился?", то тогда по подписи они посмотрят. То есть это обычная практика, она и в России, и в ФСБ, и у нас, и в правительстве есть, и в Госдуме есть. То есть ты просто расписываешься, на, прочитай, распишись, что ты его прочитал», — сказал политолог.

Маркелов отметил, что такие списки помогают быстро устанавливать круг людей, которые могут владеть секретной информацией или знают о ней.