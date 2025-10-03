Книга с произведениями Александра Пушкина в руках президента Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» говорит о силе России и непоколебимость ее ориентиров. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне президент России принял участие в пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своего выступления российский лидер прочитал строки из произведения Александра Пушкина «Бородинская годовщина», отметив, что в нем содержится «ответ на многие вопросы» по поводу нынешней политической ситуации.

«Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ. (…) Книга в руках государственного деятеля - это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры», — констатировал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

При этом он обратил внимание на то, что на Украине «языковые патрули», призванные бороться с использованием жителями страны в повседневной жизни русского языка, отбирают у людей книги и сжигают их.

«Там - чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь - костры из книг, варварство и ненависть», — заявил парламентарий.

Напомним, что борьба с русским языком на Украине ведется уже несколько лет. Еще в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни. А с 16 января 2021 года сотрудников сферы обслуживания обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя.