Путин призвал россиян быть готовыми «к чему угодно»

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», поделился видением будущего в условиях стремительно меняющегося мира.

Глава государства констатировал, что современная эпоха характеризуется исключительной динамикой преобразований, что требует от всех участников международных отношений готовности к любым вариантам развития событий, особенно учитывая исключительную важность стоящих на кону вопросов.

В своем выступлении российский лидер напомнил, что Российская Федерация дважды в своей новейшей истории заявляла о готовности рассмотреть вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, однако в обоих случаях получала категорический отказ.

Особую ценность Валдайского клуба Путин видит в способности его участников выходить за рамки поверхностных суждений и общепринятых трактовок. Президент подчеркнул, что в условиях, когда мировые процессы претерпевают столь быстротечные изменения, необходимо сохранять готовность к различным сценариям.

XXII ежегодное заседание дискуссионного клуба, посвященное теме «Полицентричный мир: инструкция по применению», проходит в сочинском комплексе «Красная поляна». В работе форума принимают участие 140 экспертов и политиков из 42 государств мира.