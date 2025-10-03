В ГД предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение главе Министерства промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания «Ветеран труда». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миронова, существующая система присвоения звания сильно забюрократизирована — работники могут получить его лишь после прохождения многоуровневой системы награждений.

«Сначала нужно получить одну из 17 ведомственных наград. (...) Через три года работники могут претендовать на медаль "Трудовая доблесть", которую вручают по линии Минпромторга, и только потом — звания "Ветеран труда"», — указал он.

Миронов объяснил, что данная система создает искусственные временные барьеры и ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих работников предприятий промышленности.

Ранее малоимущим россиянам предложили выдавать продовольственные сертификаты.

Авторами законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым заместителем руководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым.