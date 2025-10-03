Стало известно о стремлении России к восстановлению отношений с США

Россия намерена добиваться всеобъемлющего восстановления взаимосвязей с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление прозвучало из уст президента РФ Владимира Путина в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

© Московский Комсомолец

Глава государства подчеркнул, что российская сторона в своей внешней политике руководствуется национальными приоритетами, среди которых значится и нормализация межгосударственного диалога с американскими партнерами.

Российский лидер отметил, что администрация Дональда Трампа в своей деятельности также исходит из национальных интересов. Такой подход, по оценке президента, демонстрирует прагматичную и взвешенную позицию.

Путин охарактеризовал нынешнего главу Белого дома как комфортного собеседника, обладающего способностью не только слушать, но и воспринимать аргументы, а также соответствующим образом на них реагировать. Кроме того, российский президент положительно оценил совместные попытки поиска потенциальных путей урегулирования кризиса вокруг Украины.

Выступление руководителя российского государства было сфокусировано на ключевых аспектах мировой политики и роли России в современной архитектуре международных отношений. В своем обращении президент охватил широкий круг вопросов, включая перспективы сотрудничества с ведущими мировыми державами.