В Госдуме могут создать отдельный комитет по делам ветеранов СВО

Депутаты Госдумы следующего созыва могут создать отдельный комитет по делам ветеранов СВО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С учетом того, какая ситуация сегодня, я не знаю, но не могу исключать появление отдельной структуры, отдельного комитета [по делам ветеранов СВО], но это уже будет решать Государственная дума следующего созыва. Конечно, с учетом тех вопросов, которые сегодня стоят, даже посмотрите, в правительстве, у нас этими вопросами занимаются все министерства и ведомства, но единого ведомства, которое бы координировало, его нет. И неким таким координатором в какой-то мере является фонд "Защитники отечества", - сказал депутат.

Он отметил, что предложение создать специальное министерство, которое бы занималось вопросами ветеранов, "неоднократно уже звучали на уровне президента в том числе".

"Вопросы, связанные с участниками СВО и членами их семей, находят отражение в разных направлениях и в разном отраслевом законодательстве, за которое отвечают разные комитеты. Поэтому нужно понимать, что этот комитет [по делам ветеранов СВО] будет тогда неким координатором, и за какие законы он будет отвечать", - сообщил парламентарий.

Нилов подчеркнул, что сейчас в России есть ветераны боевых действий Минобороны и различных силовых структур. При этом, по словам депутата, вопросами образования участников СВО и их семей занимаются Минпросвещения и Минобр, вопросами соцподдержки - Минтруд.

"Вопросы здравоохранения, соответственно, Министерство здравоохранения. Вопросы протезирования, это если в периметре Минобороны, когда еще действующие военнослужащие, то Министерство обороны. Если демобилизован, это уже Министерство труда. Протезы - это социальный фонд, либо это использование сертификата для самостоятельного приобретения. Поэтому вопросов очень много. Координация, конечно, должна быть", - сказал парламентарий.