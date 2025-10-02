Путин пошутил, что собирает пожитки

Президент России Владимир Путин пошутил в финале заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что собирает пожитки. Его слова приводит РИА Новости.

Модератор клуба Федор Лукьянов заметил, что услышал в речи Путина «одну важную вещь».

«Хоть одну важную вещь, но сказал. Время даром не терял!» — сказал со смехом президент.

Во время заключительного вопроса Лукьянова Путин в какой-то момент отвернулся, взяв свой блокнот.

«Пожитки пока собираю», — оправдался глава РФ.

Встреча Путина с ведущими экспертами в «Валдай» продлилась три часа 52 минуты. Вступительное слово президента России заняло 50 минут, после чего он отвечал на вопросы присутствующих.