Путин пошутил, что собирает пожитки
Президент России Владимир Путин пошутил в финале заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что собирает пожитки. Его слова приводит РИА Новости.
Модератор клуба Федор Лукьянов заметил, что услышал в речи Путина «одну важную вещь».
«Хоть одну важную вещь, но сказал. Время даром не терял!» — сказал со смехом президент.
Во время заключительного вопроса Лукьянова Путин в какой-то момент отвернулся, взяв свой блокнот.
«Пожитки пока собираю», — оправдался глава РФ.
Встреча Путина с ведущими экспертами в «Валдай» продлилась три часа 52 минуты. Вступительное слово президента России заняло 50 минут, после чего он отвечал на вопросы присутствующих.