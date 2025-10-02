В МИД объяснили паузу в урегулировании на Украине
Пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине объясняется ограниченными возможностями США в вопросе влияния на ситуацию в Европе. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его мнению, конфликт на Украине может быть выгоден европейским лидерам. Для Великобритании это «последний шанс восстановить свои имперские амбиции», а руководители Франции, Германии и других стран заинтересованы в том, чтобы на границе Европейского союза (ЕС) «горело».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности контактов с США. По ее словам, представители России и США на двух последних встречах переподтвердили необходимость урегулирования конфликта на Украине