Путин назвал ожидавших хороших отношений с Западом «простофилями»

Президент России Владимир Путин назвал «простофилями» тех, кто ожидал улучшения отношений с Западом после развала СССР. Об этом он рассказал во время XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, после развала СССР некоторые ожидали, что Россия и страны Запада «будут по-семейному хорошо жить». По мнению президента, этого не произошло.

«Советский Союз рухнул, и российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то мы одна семья цивилизационная, что сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы, несмотря на то, что мы придерживаемся традиционных ценностей, и пойдем, что общая семья народов будет по-семейному хорошо жить. Нифига подобного», — заявил он.

