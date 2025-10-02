Путин заявил, что погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ совершил подвиг

Президент России Владимир Путин заявил, что погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ Майкла Глосса совершил подвиг. Об этом он рассказал во время XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, сын Глосса был зачислен в ряды ВДВ. При этом молодой человек, как заявил президент, сам пришел в военкомат. Уже находясь в зоне СВО он получил тяжелое ранение и ожоги 25% тела, но все равно пытался помочь товарищу.

«Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину и оба погибли», — заявил Путин.

Президент также добавил, что такие люди как Глосс являются основной частью американцев, которые поддерживают главу Белого дома Дональда Трампа.

Ранее Путин процитировал гимн США.