Путин: у России может появиться новое гиперзвуковое оружие

У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Россия уже обладает большим количеством современных высокотехнологичных систем вооружения. В качестве примера Путин привел «Орешник».

«У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности — "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут», — сказал он.

Путин указал, что недавно РФ «показала, что подобные виды вооружения не являются стратегическими», однако некоторые эксперты в США стали утверждать обратное. Российский глава добавил, что с «этим надо разобраться».