Путин: у России может появиться новое гиперзвуковое оружие

Аксинья Кравченко

У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

© РИА Новости

Он отметил, что Россия уже обладает большим количеством современных высокотехнологичных систем вооружения. В качестве примера Путин привел «Орешник».

«У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности — "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут», — сказал он.

Путин указал, что недавно РФ «показала, что подобные виды вооружения не являются стратегическими», однако некоторые эксперты в США стали утверждать обратное. Российский глава добавил, что с «этим надо разобраться».