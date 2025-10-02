Президент России Владимир Путин, рассуждая о награжденном орденом Мужества посмертно сыне замдиректора ЦРУ США Галлины Глосс Майкле, процитировал строчку из гимна Соединенных Штатов о храбрых американцах. Это произошло на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что Глосс воевал достойно и принимал участие в боевых действиях на переднем крае. По словам президента РФ, он хоть и был американцем, но воевал как русский солдат.

«Как там в гимне поется? США — страна храбрых. Вот он храбрый человек», — сказал Путин.

По его мнению, такие люди, как Глосс, являются ядром поддерживающей президента США Дональда Трампа организации MAGA.

Напомним, что 21-летний Майкл Глосс сражался в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск РФ. В апреле 2024 года он погиб во время штурма в Донецкой народной республике вблизи населенных пунктов Раздоловка и Веселое.