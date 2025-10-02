Путин в шутку назвал себя «будущим директором ЦРУ»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», допустил оговорку, когда рассказывал об опыте взаимодействия с представителями США. Он назвал себя «будущим директором ЦРУ», после чего пошутил на эту тему.

«Я что видел как директор ЦРУ... Как директор будущий, будущий!» — в шутку сказал глава государства.

По словам Путина, в прошлом бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш — младший знакомил его с секретными документами в присутствии директора ЦРУ.

«Тот сказал: «Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами Top Secret, прошу расписаться, у нас такой порядок». Я говорю: «Ну, ладно». Взял, расписался», — добавил российский лидер.

2 октября Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го.