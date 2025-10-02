Путин заявил, что страны Запада «стыдливо забывают» Мюнхенский сговор 1938 года

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада «стыдливо забывают» о Мюнхенском сговоре 1938 года. Об этом он рассказал в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, в последнее время страны Запада стали сравнивать сталинский режим и Германию при Третьем Рейхе. При этом Мюнхенский сговор, по мнению Путина, игнорируется.

«На Западе начали сравнивать сталинский режим и фашистский режим в Германии, нацистский, гитлеровский. На одну доску их начали ставить. Всё это я прекрасно видел, смотрел. Начали поднимать на поверхность пакт Молотова — Риббентропа, при этом стыдливо забывая о Мюнхенском сговоре 1938 года. Как будто этого не было», — заявил он.

Путин также добавил, что вспоминая пакт Молотова — Риббентропа страны Запада забывают, что они «разделили с Гитлером Чехословакию».

«Ну а вы-то накануне сговорились с Гитлером и разделили Чехословакию. Как будто этого не было. Ну, пропагандистски, да, можно вбивать людям в голову все эти несовместимости. Но мы-то знаем, как было на самом деле», — добавил он.

