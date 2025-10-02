Путин рассказал об отношениях с Макроном

Президент России Владимир Путин рассказал, что на самом деле у него с главой Франции Эммануэлем Макроном добрые и рабочие отношения. Соответствующее заявление он сделал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что «хорошо знает» Макрона.

«У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые», — сказал он.

Президент РФ добавил, что с удовольствием льстит Макрону, сравнивая его с Наполеоном Бонапартом.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. В 2025 году темой заседания стал «Полицентричный мир: инструкция по применению».