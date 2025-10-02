Путин пошутил о дронах в Дании

Российский президент Владимир Путин прокомментировал инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Дании. Он высказался об этом в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

Модератор в шутку спросил, зачем глава РФ отправил в Данию столько дронов.

«Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию. Куда они еще долетают?» — сыронизировал в ответ президент.

Путин высказался о передаче «Томагавков» Украине

Ранее Путин оценил нынешнее состояние Евросоюза. По его словам, Европейский союз по-прежнему остается значимым цивилизационным центром, однако из-за внутренних проблем он начинает «затухать».