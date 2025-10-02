Путин назвал "отвратительным злодеянием" убийство Кирка
Президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным убийство американского активиста Чарли Кирка.
"Это отвратительное злодеяние, тем более в прямом эфире, мы все это видели", - сказал Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".
Российский президент принес семье погибшего свои соболезнования.
"Мы сочувствуем и сопереживаем, тем более что он защищал вот эти самые традиционные ценности", - заявил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что произошедшее - признак глубокого раскола общества.