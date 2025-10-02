Депутат Белик: Западу тяжело принять реальность многополярного мира

Президент России Владимир Путин на «Валдае» чётко обозначил позицию Запада, которому тяжело принять реальность многополярного мира, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Странам Запада тяжело принять реальность многополярного мира и невозможность доминирования в мировых политических, экономических и культурных процессах. Политика России направлена на формирование такой модели, в которой существует баланс интересов между различными центрами власти и влияния», — отметил он.

По словам парламентария, вместо того, чтобы выстраивать конструктивные отношения с Россией, Запад решил противостоять.

«Россия сохраняет независимость внешней политики и противодействует попыткам ограничения её роли на международной арене. Примером служит позиция Москвы относительно расширения НАТО на восток и вмешательства в дела бывших советских республик. Разумеется, странам Запада это не нравится», — добавил Белик.

Но, несмотря на препятствия, всячески чинимые Западом, Россия продолжает продвигать концепцию многополярности как важнейший элемент своей внешнеполитической стратегии, стремясь создать условия для справедливого и сбалансированного мирового порядка, заключил собеседник RT.

Как отметил ранее Владимир Путин, Евросоюз является мощным объединением с огромным потенциалом, но это уже затухающий центр.