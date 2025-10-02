Путин не стал говорить об истории Украины с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил о том, что не стал рассказывать своему американскому коллеге Дональду Трампу историю Украины в ходе их встречи на Аляске. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Нет», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос.

При этом Путин отметил, что Трамп внимательно слушал его в ходе переговоров и не перебивал.

Ранее российский лидер заявил, что в ходе саммита России и США президенты двух стран обсуждали прежде всего пути урегулирования украинского конфликта. «Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах даже двусторонней повестки, говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса», — сказал он.