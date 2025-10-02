Заявления Путина на "Валдае". Главное

Президент России Владимир Путин в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке. «Рамблер» собрал основные.

Особенности ситуации на планете

Мы живём в такое время, когда всё меняется, и меняется очень быстро, кардинально меняется, отметил российский лидер. Он добавил, что следует быть готовыми к чему угодно.

Полицентричность в мире

Президент подчеркнул, что вопросы полицентричности в мире заслуживают сегодня особого внимания. Он уточнил, что пространство внешнеполитической ситуации в мире является «творческим».

«Пространство многополярности очень динамично, перемены порой невозможно угадать, реагировать приходится быстро», — пояснил Путин.

При этом глава России заметил, что в современном мире надо искать точки соприкосновения.

Интересы стран никогда полностью не совпадают, заявил российский лидер. Он пояснил, что вся история международных отношений — это борьба стран за свои интересы.

Вместе с тем, мир, несмотря на обострение конфликтов, остается целостным и взаимосвязанным, заявил Путин.

Провал гегемонии

Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире, заявил Путин.

Любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они нежизнеспособны, подчеркнул глава РФ.

«Провал гегемонии был только вопросом времени», — отметил президент.

Многополярность стала прямым следствием попыток Запада сохранить гегемонию в мире, констатировал Путин.

Россия и НАТО

Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получила отказ, напомнил президент РФ.

Путин уточнил, что Москва была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов. Он добавил, что Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии, не устоял перед соблазном абсолютной власти.

Президент назвал чушью заявления, что Россия может напасть на НАТО.

Все страны НАТО воюют с Россией. В Европе создан специальный центр, который сопровождает ВСУ, отметил глава РФ.

«Все хотят принять участие в «историческом событии — нанесении нам стратегического поражения. Хочется сделать такой выразительный жест, но здесь дам очень много — этого не будет», — отметил Путин.

Пределы мощи западных стран

Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Все попытки предписывать другим странам, что им делать, закончились неудачей, напомнил российский лидер.

«Могущество США и союзников в конце XX века достигло пика, но нет и не будет в мире силы, которая будет предписывать всем, что делать», — подчеркнул Путин.

Какой бы потенциал не накопила одна страна или группа стран, у всякой мощи есть предел, заметил президент.

Против лома нет приема, окромя другого лома, а он всегда появляется в мире, констатировал Путин.

Нагнетание напряженности на Западе

Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность, отметил президент России.

Путин подчеркнул, что бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится. В некоторых странах пытаются запретить оппонентов, набирающих политическую силу, но запреты не работают, добавил глава государства.

Санкционная политика западных стран

По количеству карательных мер, стыдливо называемых санкциями, Россия абсолютный рекордсмен в мире, заметил глава государства.

«Россия показала высочайшую степень устойчивости, противостоя санкциям. Карательные меры против России потерпели полный крах», — подчеркнул Путин.

Вооруженные силы России

Россия гордится своими вооруженными силами, констатировал глава государства.

Некоторые страны хотят нанести России стратегическое поражение, заставить народ страдать, им пора уже успокоиться, отметил президент.

Путин выразил надежду, что обреченность плана по нанесению стратегического поражения России дойдет до самых упрямых тугодумов.

Храбрость, мужество и героизм русского солдата остается неизменной, мы этим гордимся, заметил глава государства.

«Русский - это тот, кто любит Россию и служит ей», - напомнил фразу Петра I глава государства, говоря о русских солдатах.

На сегодняшний день российская армия является самой обороноспособной, заявил Путин.

Дипломатическое искусство

Глава России заявил, что убежден, что «мы с вами станем свидетелями» ренессанса дипломатического искусства.

Именно в духе дипломатии XXI века расширяются БРИКС и другие региональные объединения, заметил президент.

Политика Европы в отношении России

«Блоковые» замашки в современном мире - это анахронизм, заявил Путин. Европа придумала, что Россия является врагом, еще столетия назад, политика европейских элит не нова, добавил президент.

Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге, заметил глава государства.

«Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», — обратился президент к западным политикам.

Ответные меры России на милитаризацию Европы

Ни у кого нет сомнений, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать, подчеркнул Путин.

«Если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует. Россия никогда не проявит слабость и нерешительность», — констатировал президент.

Вопросы глобальной безопасности

Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой, уточнил российский лидер.

Только кропотливая общая работа стран сможет решить проблемы безопасности текущего века, разъяснил Путин. Он добавил, что безопасность человечества зависит от его возможности отвечать на вызовы.

Безопасность в мире сегодня — явление еще более сложное, чем раньше. Важно осознать, что безопасность — это общее дело, ответ может родиться только в условиях коллективного поиска, заметил глава государства.

Кризис на Украине

Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал. Если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать, заметил глава России.

«Украинская трагедия — это боль для всех нас», — отметил Путин.

Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать, напомнил президент.

Стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России.

Именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем. Для других стран ситуация на Украине — способ расширить зону контроля и подзаработать, уточнил глава государства.

«Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе», — констатировал Путин.

Европа постоянно эскалирует конфликт на Украине, других целей у них нет, заметил президент.

Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, сказал Путин.

Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам, заявил российский лидер.

Добрая воля постепенно возобладает в ситуации вокруг Украины, подчеркнул Путин.

Если бы конфликт на Украине решался по принципам многополярного мира, коллективное решение было бы более взвешенным, считает Путин.

Ситуация на линии фронта

Работа по созданию зоны безопасности идет по плану, констатировал президент.

По всей линии боевого соприкосновения войска России уверенно идут вперед, заметил Путин. Он добавил, что освобождение Волчанска — дело времени.

«Нам самое главное - быть уверенными в себе, а мы в себе уверены. Российские войска везде удерживают стратегическую инициативу», — пояснил глава государства.

Группировка «Центр» работает активно и эффективно в зоне СВО, бойцы зашли в город Красноармейск, уточнил Путин.

«Западная» группировка ВС России почти забрала две трети Купянска, «центр уже в наших руках». Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС России, российская армия вошла в Константиновку и Северск, пояснил глава России.

«Идите и попробуйте разберитесь с «бумажным тигром»», — сказал Путин.

Понижение призывного возраста не решит проблем украинской армии, потери ВСУ больше, чем их возможности восполнить личный состав, отметил президент.

Потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тыс., половина из них безвозвратные. Элита на Украине не воюет, а только посылает на убой своих граждан, армия там «рабоче-крестьянская», уточнил Путин.

Президент выразил надежду, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров.

У ВС России есть потери, но они кратно меньше, чем у ВСУ, подчеркнул Путин.

Роль СССР во Второй Мировой войне

Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, «мы гордимся этим», заметил президент.

Значение ООН для планеты

Мир пережил попытки унификации, навязывания универсальной модели, которая шла вразрез с культурой большинства народов, заметил Путин.

Мир вступил в длительный периода поиска, который идет во многом «наощупь», сказал президент.

Проблем в работе ООН очень много, но лучше, чем ООН сейчас, ничего нет, отметил глава России.

ООН впитала множество культур и традиций, стала многополярной до того, как таким стал мир. В процессе адаптации ООН к современным реалиям важно не исказить изначальный смысл организации, пояснил Путин.

Международная политика США

Общий язык с остальными странами найти легче, если поступиться амбициями, это показывает пример США, заявил президент.

Сегодняшняя администрация США руководствуется интересами своей страны, это рациональный подход, отметил Путин.

Россия оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами, подчеркнул российский лидер.

Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США. В отношениях стран есть противоречия, но это нормально, пояснил Путин.

Министерство войны в США

«Как корабль назовете, так он и поплывет», - прокомментировал Путин переименование министерства обороны в США в министерство войны.

Глава РФ отметил, что у России министерство обороны, а не войны: «мы из этого всегда исходили и будем исходить».

Международная политика России

России никогда не было свойственно расистское отношение к другим странам, заметил президент.

Россия переживала многочисленные потрясения, но благодаря историческому багажу она лучше готова к сложной мировой ситуации, выразил уверенность глава государства.

«Россия была, есть и всегда будет», — подчеркнул Путин.

Ситуация в России

Противники не добиваются результата в своих попытках разложить российское общество, результат обратный, и это радует, пояснил президент.

Люди разных вероисповеданий и национальностей России с гордостью сегодня заявляют, что являются русскими, заявил глава РФ.

Получение гражданства РФ иностранцами

Порядка двух тысяч заявлений о получении гражданства России подали граждане западных стран, в основном Европы, сообщил президент.

«Не важно, откуда человек, если он разделяет наши ценности, то он наш», — подчеркнул Путин.

Гибель сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса

Погибший в зоне СВО Майкл Глосс, хоть и был американцем — был русским солдатом, заявил Путин.

«Сам, истекая кровью, пытался оказать помощь своему русскому товарищу по оружию. И как там в гимне поётся? «США — страна храбрых». Вот он — храбрый человек, реально доказал это своим поведением, своей жизнью», — рассказал президент.

Отношение Путина к власти, Пушкину, истории

Путин заявил, что не ощущает себя императором Александром l: «я президент, избранный на определенный срок».

Российский лидер рассказал, что у него дома на столе лежит томик Пушкина. Президент пояснил, что любит иногда на 5 минут погрузиться в атмосферу, почувствовать, чем дышали люди тех лет.

И рассказал, что его поразили строки Пушкина, написанные о Бородинской битве — они актуальны и сегодня.

Международные площадки на современном этапе

Многие международные площадки утратили свой смысл и деградировали, констатировал президент. В частности, ОБСЕ превратилась в площадку обсуждения прав человека на постсоветском пространстве.

Вместе с тем, авторитет ШОС и БРИКС в мире растет. Страны БРИКС являются естественными партнерами, общие интересы собрали их в организацию, пояснил президент.

Невоенные способы решения военных вопросов приобретают новое значение и дают новые эффекты с развитием технологий, разъяснил Путин.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация в Газе — ужасное событие в современной истории человечества, заметил Путин. Он добавил, что Россия готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по Газе, если он приведет к созданию палестинского государства.

По его оценке, залогом окончательного решения палестинского конфликта является принцип создания двух государств — израильского и палестинского.

Путин назвал предпочтительным вариант передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу.

Предложение Трампа об освобождении всех заложников в Газе и освобождении палестинцев из тюрем заслуживает поддержки.

Важно понять, как к предложениям главы США по урегулированию конфликта в Газе относится сама Палестина, отметил Путин.

Президент обратил внимание на то, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр может стать главой «Международного переходного органа Газы». Он добавил, что лично знает его и «с утра в пижамах» пил кофе, будучи у него в гостях.

Путин отметил, что Блэр не известен как крупный миротворец, однако допустил, что тот способен сыграть положительную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа.

Тарифная политика США

Повышение тарифов США в отношении стран, которые торгуют с Россией, приведет к росту цен и торможению экономики в самих США, подчеркнул Путин.

Индия понесет ущерб, если откажется от российских энергоносителей, отметил президент. Он добавил, что ущерб Индии от санкций будет аналогичен потерям после отказа от российских энергоносителей.