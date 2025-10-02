Путин предупредил Индию о возможных убытках в случае отказа от российских энергоносителей

Президент России Владимир Путин убежден, что Индия понесет ущерб, если откажется от российских энергоносителей. Об этом он заявил на XХII сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

Также российский лидер сообщил, что повышение тарифов на товары стран, покупающих российские энергоносители, чревато жесткой политикой ФРС и торможением экономики самих США.