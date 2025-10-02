Путин объяснил словами Петра I, кто такие русские
Президент России Владимир Путин ответил словами российского императора Петра I на вопрос о том, кто такой русский. Речь об этом зашла в ходе выступления государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам президента, храбрость, мужество и героизм русского солдата является неизменным его свойством, которым гордится вся страна.
При этом Путин подчеркнул, что под словом "русский" он имеет в виду не только этнически русских, но и бойцов других вер и национальностей, которые с гордостью называют себя именно русскими солдатами.
"Так оно и есть. Почему? Напомню в этой связи Петра Первого. Что сказал Петр Первый?..."Кто такой русский? Русский это тот, кто любит Россию и служит ей", - процитировал президент великого императора.