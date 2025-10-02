Украинская армия является «рабоче-крестьянской», элиты не сражаются в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», которую транслирует «Россия 24».

«На самом деле армия-то простая, рабоче-крестьянская, там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров», — сказал глава государства.

Также на заседании клуба «Валдай» Путин упомянул, что России хватает личного состава в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия уже контролирует почти всю ЛНР. Вооруженные силы России уверенно создают зону безопасности, добавил президент.

При этом Путин выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров.