Польша не собирается разрывать дипотношения с Россией, однако готова закрыть последнее российское генконсульство в Гданьске. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью газете Fakt.

Журналисты задали министру вопрос, рассматривает ли он полный разрыв дипотношений с РФ.

"Нет, не рассматриваю", - ответил Сикорский.

При этом министр предупредил, что готов закрыть последнее из трех российских консульских представительств - генконсульство в Гданьске.

В качестве причины для такого шага Сикорский вновь назвал "поджоги" в Польше. Варшава безосновательно обвиняет в пожарах в стране "российские спецслужбы".

В 2024 году МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани, а в этом году было закрыто генконсульство РФ в Кракове. Москва в качестве ответной меры закрыла консульство Польши в Калининграде, чему в Варшаве удивились.