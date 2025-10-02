Глава МИД Польши высказался о судьбе дипотношений с Россией
Польша не собирается разрывать дипотношения с Россией, однако готова закрыть последнее российское генконсульство в Гданьске. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью газете Fakt.
Журналисты задали министру вопрос, рассматривает ли он полный разрыв дипотношений с РФ.
"Нет, не рассматриваю", - ответил Сикорский.
При этом министр предупредил, что готов закрыть последнее из трех российских консульских представительств - генконсульство в Гданьске.
В качестве причины для такого шага Сикорский вновь назвал "поджоги" в Польше. Варшава безосновательно обвиняет в пожарах в стране "российские спецслужбы".
В 2024 году МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани, а в этом году было закрыто генконсульство РФ в Кракове. Москва в качестве ответной меры закрыла консульство Польши в Калининграде, чему в Варшаве удивились.