«В пижамах кофе пили»: Путин рассказал, как был в гостях у Тони Блэра

Президент России Владимир Путин рассказал, что лично знал бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и даже бывал у него в гостях. Интересными подробностями своего визита глава государства поделился в четверг, 2 октября, в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

© Вечерняя Москва

— Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома, мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее, — рассказал Путин.

Отдельно он подчеркнул, что кофе в тот день был «вполне хороший».

Путин охарактеризовал Блэра как «человека со своими взглядами», который «не известен как большой миротворец». При этом глава государства подчеркнул, что это не мешало ему быть «опытным политиком», передает РИА Новости.

Тони Блэра упомянули на заседании «Валдая» в контексте урегулирования палестино-израильского конфликта.

Во время выступления Путина на «Валдае» произошел еще один забавный случай. Глава государства пошутил, что мог «утомить» участников Международного дискуссионного клуба своей речью, и извинился перед ними за это.

В рамках своей речи Путин также назвал два условия, при которых конфликта на Украине удалось бы избежать. Одно из них — президентство действующего главы Белого дома Дональда Трампа в момент эскалации.