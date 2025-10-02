Путин высказался о личных отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин высказался о своих личных отношениях с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас с ним свои отношения. Мы знаем, что друг другу дарить, мы к этому относимся очень спокойно», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что считает достоинством прямолинейную риторику нынешней администрации США и лично Трампа.

«Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков», — добавил глава государства.

Ранее Путин, отвечая на слова Трампа, заявил, что странам НАТО следует идти и попробовать разобраться с Россией, которую они ошибочно называют «бумажным тигром».