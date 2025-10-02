Захарова высказалась о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России

В Европейском союзе (ЕС) выдумали несуществующую в международном праве категорию «теневой флот» и заставляют все страны ей подчиняться. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит дипведомство.

«В своем санкционном раже страны ЕС беспардонно нарушают нормы международного права. Выдумали несуществующую в международном морском праве категорию «теневой флот» и теперь стремятся заставить весь мир подчиняться их "вторичным санкциям", которые столь же противозаконны, как и "первичные"», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что любые санкционные ограничения, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН, являются незаконными.

Ранее Военно-морские силы Франции задержали судно Boracay под флагом Бенина. Французские власти подозревают танкер в принадлежности к якобы «теневому флоту» России. Затем стало известно о задержании двух членов экипажа танкера.

Вскоре президент Франции Эммануэль Макрон предложил профильным ведомствам европейских стран задерживать российские танкеры в море и останавливать их на недели, чтобы сорвать поставки сырья. Таким образом, считает он, можно обрушить российский нефтеэкспорт и нанести серьезный удар по бюджету страны.