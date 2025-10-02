Путин ответил на слова Трампа о «бумажном тигре»

Путин ответил на сравнение РФ с «бумажным тигром»

Если Россия — бумажный тигр, то что тогда собой представляет НАТО. Таким вопросом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» задался президент РФ Владимир Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Россию «бумажным тигром». По его словам, РФ не обладает реальной мощью и представляет угрозу только на словах.

«Если мы так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем — и это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет? Бог с ним. Нам самое главное — быть уверенными в себе, а мы в себе уверены», — ответил на это Путин.

Стоит отметить, что изначально выражение «бумажный тигр» в адрес страны использовал основатель КНР Мао Цзэдун. Так он назвал в середине XX века США, указывая, что их сила лишь кажущаяся. Сейчас же этот термин используется для обозначения мнимой или преувеличенной угрозы.