Путин: конфликта на Украине можно было избежать, если бы у власти был Трамп

Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы тогда в США президентом был Дональд Трамп. Об этом в ходе XXII пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет «Рамблер».

Он напомнил, что ранее Трамп сам говорил о том, что если бы он был у власти на момент начала конфликта на Украине, то его можно было бы избежать.

«Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у наших администраций», — сказал Путин.

Также президент РФ назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине. По его словам, ею стала политика Запада после холодной войны. Кроме того существенной причиной начала конфликта стало продвижение НАТО к границам России, добавил Путин.