Путин заявил, что Запад считает украинцев «расходным материалом»

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада считают народ Украины «расходным материалом». Такое заявление он сделал в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению Путина, странам Запада «не жалко» украинцев. Он также сравнил отношение к народу Украины у таких стран с «расходным материалом».

«Им не жалко этого народа, этот народ для них расходный материал», — заявил он.

