Путин заявил, что Запад считает украинцев «расходным материалом»
Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада считают народ Украины «расходным материалом». Такое заявление он сделал в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По мнению Путина, странам Запада «не жалко» украинцев. Он также сравнил отношение к народу Украины у таких стран с «расходным материалом».
«Им не жалко этого народа, этот народ для них расходный материал», — заявил он.
