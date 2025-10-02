Путин оценил роль России в мире

Россия необходима миру как важнейшая часть, иначе баланс не выстроится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«И не только из-за своей территории, народонаселения, технологического, оборонного и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя все, что я сейчас перечислил, очень важно. Это важнейшие факторы, но, прежде всего, потому, что мировой баланс без России не выстраивается», — сказал он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает президент РФ Владимир Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.