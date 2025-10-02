Песков предупредил о последствиях при задержании танкеров РФ в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о последствиях при задержании российских танкеров в Европе. Об этом сообщают «Известия».

По мнению Пескова, такие действия могут создать риски для каналов перевозки энергоресурсов любого происхождения. Кроме того, пресс-секретарь также указал на возможность ошибки — к примеру, задержании нефти не из России.

«Президент Макрон говорит: "Давайте затруднять передвижение российской нефти". А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? А если это не российская нефть? А если это нефть другого происхождения? Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?», — заявил он.

