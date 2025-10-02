Путин описал обстановку в мире поговоркой «Против лома нет приёма»

RT на русском

Суть происходящих в мире событий можно описать русской поговоркой «Против лома нет приёма, окромя другого лома», потому что «другой лом» всегда находится.

Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае».

«А он всегда появляется, понимаете. В этом суть происходящих событий в мире. Всегда, он всегда появляется», — сказал глава государства.

В условиях современных обстоятельств в мире готовыми надо быть к чему угодно, подчеркнул Путин.