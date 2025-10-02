Путин принес соболезнования семье Кирка

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» принес соболезнования семье американского консервативного активиста Чарли Кирка и назвал отвратительным злодеянием его убийство в США. Слова российского лидера приводит «Интерфакс».

«Это отвратительное злодеяние, тем более в прямом эфире, по сути дела, мы все это видели», — сказал глава государства.

Путин выразил соболезнования семье и близким активиста, при этом отметив, что Кирк защищал традиционные ценности.

По словам президента, произошедшее является признаком глубокого раскола общества.

2 октября политолог Илья Ухов отметил, что выступление главы государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.