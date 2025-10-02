Путин отметил, что западная элита вводит в заблуждение своё население

Западная элита вводит в заблуждение население своих стран, искусственно раздувая конфликтность, констатировал Владимир Путин на "Валдае".

Глава государства акцентировал внимание на том, что невозможно до бесконечности имитировать демократические процессы.

По словам президента, в ряде государств предпринимаются попытки устранить политических конкурентов, набирающих популярность, однако подобные запретительные меры не достигают цели.