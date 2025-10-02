Путин напомнил об отказе России войти в НАТО

Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала от держав Запада отказ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Мы были открыты к сотрудничеству на взаимном уважении каждого. Наша страна, стремясь ликвидировать блоковое пространство, дважды пыталась вступить в НАТО. Первый раз — в 1954 году, еще при СССР, и второй — во время визита Клинтона в Россию. Но нам буквально с порога отказали», — напомнил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия была готова к сотрудничеству со странами Североатлантического альянса. Однако они не проявили к этому интереса, оставаясь заложниками своих стереотипов.