В Кремле рассказали, как России следует реагировать на санкции ЕС

Россия должна реагировать на очередной пакет санкций Евросоюза (ЕС) по аналогии с предыдущими. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры уже осознали, что введенные ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием». Кроме того, представитель Кремля отметил, что российская экономика в условиях санкций не только адаптировалась к ним, но также научилась извлекать из них пользу.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый, 19-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдут меры против сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Евросоюз не внес российский никель в 19-й пакет санкций из-за того, что он используется в европейской оборонной промышленности.