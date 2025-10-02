Песков подтвердил планы визита Путина в Индию

Президент России Владимир Путин до конца года отправится в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Действительно, мы готовимся. До Нового года этот визит состоится", - сообщил представитель Кремля. "Идет активная подготовка", - уточнил Песков.

Напомним, в конце лета министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин приедет в Индию с рабочим визитом до конца года и будет подготовлен "солидный пакет документов". Президент РФ и премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году уже встречались - 1 сентября на полях саммита ШОС в Китае. Также они провели ряд телефонных разговоров.