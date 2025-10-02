Песков рассказал о темах выступления Путина на «Валдае»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, какие темы собирается затронуть президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По словам Пескова, во время своего выступления Путин поговорит о текущей международной ситуации и том, «что стало ее предтечей».

«Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить. И о предтече этой ситуации, и о возможных формах развития ее», — заявил он.

Помимо этого, Песков также добавил, что позиция стран Европы остается «достаточно оголтелой», а пауза в переговорном процессе и нежелание Украины идти на компромиссы, по мнению пресс-секретаря, создают нестабильность и непредсказуемость.

Ранее Песков анонсировал выступление Путина на «Валдае».