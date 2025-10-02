В Кремле ответили на вопрос о волшебном оружии Украины

Никакого волшебного оружия у Украины нет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

«Никакого волшебного оружия для Киева нет, ни одно оружие не может кардинально поменять ход событий на фронте», — ответил он на вопрос.

Песков также отметил нежелание властей Украины договариваться, что не добавляет предсказуемости и стабильности ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk. По его словам, это станет новым витком напряженности в отношениях между странами.