Украина не проявляет желания вести переговоры о мирном разрешении конфликта с Россией.

Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров. Достаточно абстрактная позиция киевского режима. Они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться, — сказал представитель Кремля в интервью.

До этого глава британского Министерства обороны Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Дипломат добавил, что Москва с начала специальной военной операции не закрывала возможности для дипломатического урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для России якобы пришло время завершить конфликт на Украине. Он добавил, что Москва «потратила миллионы» на бомбы, ракеты и жизни, но при этом якобы «практически не добилась» никаких успехов на земле.