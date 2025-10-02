Мирошник: Украина сегодня представляет угрозу всем окружающим ее странам

Газета.Ru

Современная Украина представляет угрозу для России, Белоруссии и других стран, включая уже ощутившую «украинский терроризм» Венгрию.

В МИД России назвали Украину угрозой для всех окружающих стран
© РИА Новости

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на полях международного фестиваля документального кино «Евразия.DOC», передает РИА Новости.

«А Украина сегодня — просто опасность, это угроза всем окружающим <...> Теперь уже вы, венгры, на себе почувствовали, что такое украинский терроризм», — сказал он.

Мирошник отметил, что коллективный Запад оказывает сопротивление мирному урегулированию конфликта на Украине, а совместные попытки России и США вернуть Киев за стол переговоров натыкаются блокируются. По словам посла, Киев игнорирует предложения России как по меморандуму об урегулировании, так и по формированию отдельных рабочих групп для налаживания этого процесса. По этой причине на сегодняшний день механизм переговоров «стоит на паузе», заключил он.

29 сентября украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о готовности пойти на урегулирование конфликта, заявил, что Россия не должна устанавливать новые границы на Украине. Также политик заявил, что страна должна присоединиться к Евросоюзу, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Он призвал сделать так, чтобы европейская интеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики того или иного государства», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.