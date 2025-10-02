ЛДПР избрала своего председателя

Политик Леонид Слуцкий переизбран председателем Либерально-Демократической партии России (ЛДПР) на съезде политсилы.

Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.

'«37-й съезд ЛДПР избрал председателем партии Леонида Слуцкого», — говорится в пресс-релизе.

В съезде партии 2 октября приняли участие 700 партийцев и сторонников ЛДПР из всех регионов России.

Слуцкий представил участникам съезда стратегию развития партии до 2030 года. По его словам, в ближайшие пять лет ЛДПР должна реализовать накопленный потенциал, сохраняя устойчивую позицию главной оппозиционной партии страны, уровень доверия к партии должен вырасти более чем до 20%.

Политик добавил, что новая программа партии будет учитывать ключевые приоритеты государственной политики и поддерживать курс президента России.

Досрочно переизбрать председателя ЛДПР в сентябре предложил депутат Госдумы Андрей Луговой. Срок полномочий Слуцкого должен был истечь весной.