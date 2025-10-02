Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что все заявления западных стран по украинскому кризису следует «делить на 8 и умножать на 13». Об этом сенатор рассказал «Комсомольской правде».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предположил, что украинский кризис может закончиться по примеру Первой мировой войны. Польский министр заявил, что конфликт может продолжаться до исчерпания ресурсов одной из сторон.

«Любые рассуждения на эту тему из Варшавы, Берлина или Брюсселя надо делить на 8 и умножать на 13. Они преследуют одну цель - накалить обстановку и напугать общественное мнение», - так это прокомментировал Карасин.

Он добавил, что США продолжают делать противоречивые шаги. В то же время, по мнению сенатора, результаты и общий настрой встречи президентов России и США на Аляске дают надежду на урегулирование.