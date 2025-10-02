Захарова: Чехия не уведомляла о запрете на въезд по дипломатическим паспортам

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала от Чехии уведомления о запрете на въезд в страну по служебным или дипломатическим паспортам.

В МИД РФ не получали от Чехии уведомления о запрете на въезд по дипломатическим паспортам
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видели это сообщение, мы его зафиксировали, но до настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало», — поделилась Захарова.

Она уточнила, что в министерстве не располагают деталями решения чешской стороны.

30 сентября глава чешского МИД Ян Липавский сообщал, что власти Чехии ввели запрет на въезд в республику обладателям дипломатических и служебных паспортов России, которые не были аккредитованы в стране.

20 сентября чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО. Глава республики считает, что «крайне безответственные» действия РФ обостряют ситуацию в Европе.